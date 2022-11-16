«У нас ничего не получилось». Майк Крак — о выступлении «Астон Мартин» на ГП Бразилии
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Бразилии. Напомним, Лэнс Стролл в Сан-Паулу финишировал 10-м, а Себастьян Феттель был 11-м.
«Это была захватывающая гонка на фантастическом автодроме перед потрясающими болельщиками. Но, несмотря на то что мы держались в топ-10 и вернулись домой с набранным очком, ценность которого нельзя не признать, у нас ничего не получилось.
Что касается Себастьяна, то он упорно гонялся, придерживаясь выбранный стратегии с двумя пит-стопами, но периоды машины безопасности и виртуальной машины безопасности действительно сыграли против него», — приводит слова Крака пресс-служба Формулы-1.
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