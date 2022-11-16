Марко: если Фиттипальди выступит в Ф-2 должным образом, то станет для нас нужным человеком

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу бразильца Энцо Фиттипальди, который в минувшие выходные пополнил молодёжную команду австрийского коллектива.

«Фиттипальди будет выступать в Формуле-2. Если он будет выступать должным образом, то станет для нас нужным человеком.

У Бразилии давно не было гонщика-победителя. Так что время пришло. Возможно, он тот, кто нужен», — приводит слова Марко GPFans.

Гонщику 21 год, в нынешнем сезоне Формулы-2 он трижды становился третьим на Гран-при и дважды занимал второе место. На данный момент, за этап до окончания чемпионата, Фиттипальди занимает шестое место.

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