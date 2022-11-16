Ферстаппен: мне нравится дух Джордана, но я никогда ни на кого не равнялся

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил американский документальный спортивный мини-сериал «Последний танец», главным героем которого является легендарный баскетболист Майкл Джордан.

«Мне понравился «Последний танец». Конечно, не всё в этом фильме на 100 процентов правда, и некоторые вещи, конечно, немного приукрашены. Но мне понравился дух Майкла Джордана, то, как он добивался успеха, как он стремился к победе.

У меня никогда не было кого-то, на кого я бы равнялся. Типа «я очень хочу быть похожим на этого парня», или что-то в этом роде. Я просто хотел быть самим собой. Это работает лучше всего. Если ты начинаешь копировать людей, ты можешь быть только настолько же хорош, как они. Ты не можешь быть лучше», — приводит слова Ферстаппена GQ.

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