Появилась ещё одна версия причины конфликта между Ферстаппеном и Пересом

Португальский гонщик Антониу Феликс да Кошта рассказал о своём разговоре с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время Гран-при США в Остине.

Во время трансляции Гран-при Мексики на португальском телевидении команда SPORTTV, к которой всегда присоединяется профессиональный гонщик, имела в составе комментаторской группы Феликса да Кошту.

Португалец рассказал, что он посетил паддок во время Гран-при в Остине и имел возможность поговорить с Максом Ферстаппеном. Во время их беседы да Кошта спросил Макса о следующем Гран-при, который должен был проходить в Мексике, и о том, собирается ли «Ред Булл» обеспечить победу там Серхио Пересу. Макс ответил, что Серхио попросил команду подарить ему победу, на что Макс сказал «без шансов», добавив, что, как и на любом другом Гран-при, пусть победит самый быстрый гонщик. Именно эта ситуация могла стать толчком для дальнейшего конфликта между пилотами.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: