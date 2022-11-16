Даниэль Риккардо приехал на базу «Макларена», чтобы со всеми попрощаться. Фото

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо побывал на базе гоночного коллектива, где провёл прощальную встречу с его членами. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба команды.



«Спасибо тебе, Даниэль», — говорится в сообщении «Макларена».

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Риккардо покинет «Макларен». За британскую команду Даниэль дебютировал в 2021 году и за время выступлений всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. Перед заключительным этапом нынешнего сезона Формулы-1 австралиец занимает 12-е место, имея в активе 35 очков. Его напарник Ландо Норрис со 113 баллами занимает седьмую позицию.

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