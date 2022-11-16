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«Альпин» уволил директора по юридическим вопросам после перехода Пиастри в «Макларен»

«Альпин» уволил директора по юридическим вопросам после перехода Пиастри в «Макларен»
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Команда Формулы-1 «Альпин» уволила директора по юридическим вопросам Бенедикта Мерсера, который был тесно связан с потерей Оскара Пиастри в качестве пилота на 2023 год. Об этом сообщает Racingnews365.

В истории с Пиастри Мерсер не сумел составить контракт, позволявший привязать гонщика к «Альпин». При этом вариант с арендой Оскара в «Уильямс» на 2023 и потенциально 2024 годы не нравился Пиастри и его менеджеру Марку Уэбберу.

Мерсер и другие юристы французской команды сильно затянули с контрактами — сначала резервного пилота на 2023 год, а потом и долгосрочным. В результате Пиастри и Уэббер решили, что им не надо торопиться подписывать долгосрочное соглашение.

Напомним, Пиастри оказался в центре громкого скандала. После того как в «Альпин» объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, австралиец буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать и желает выступать за «Макларен», а пресс-релиз был выпущен без его согласия. Между командами возник спор. Позже в Международной автомобильной федерации решили позволить Оскару выступать за «Макларен».

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