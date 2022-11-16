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AMuS: Риккардо в новом сезоне станет резервистом «Ред Булл» и послом австрийского бренда

AMuS: Риккардо в новом сезоне станет резервистом «Ред Булл» и послом австрийского бренда
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо в следующем сезоне Формулы-1 станет резервным пилотом команды «Ред Булл». Об этом рассказал немецкий журналист издания Auto Motor und Sport и инсайдер Михаэль Шмидт.

Кроме того, Риккардо, по сведениям источника, в следующем году станет послом австрийского бренда.

По окончании нынешнего сезона Формулы-1 Риккардо покинет «Макларен». За британскую команду австралиец дебютировал в 2021 году и за время выступлений всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. Перед заключительным этапом нынешнего сезона Формулы-1 Даниэль занимает 12-е место, имея в активе 35 очков. Его напарник Ландо Норрис со 113 баллами занимает седьмую позицию.

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