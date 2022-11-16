Феттель подробно рассказал о долгой внутренней борьбе по поводу решения уйти из Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, как он принимал решение уйти из Формулы-1.
«Думаю, я просто почувствовал большое облегчение, потому что это решение было для меня очень важным, судьбоносным.
Это было в моей голове и росло внутри меня в течение очень долгого времени, и было много разговоров с моей женой и с самим собой. Я пытался сначала понять этот голос, который подкрадывался и говорил, что пришло время двигаться дальше, но сначала я отталкивал его. Он продолжал расти, так что вначале это было запутанно, но постепенно эта мысль только прогрессировала.
Когда решение было принято и всё закончилось, я почувствовал облегчение. Думаю, я смог больше наслаждаться временем, проведённым в машине, потому что у меня больше не было этих размышлений о том, сделаю я это или нет», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
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