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Феттель подробно рассказал о долгой внутренней борьбе по поводу решения уйти из Формулы-1

Феттель подробно рассказал о долгой внутренней борьбе по поводу решения уйти из Формулы-1
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, как он принимал решение уйти из Формулы-1.

«Думаю, я просто почувствовал большое облегчение, потому что это решение было для меня очень важным, судьбоносным.

Это было в моей голове и росло внутри меня в течение очень долгого времени, и было много разговоров с моей женой и с самим собой. Я пытался сначала понять этот голос, который подкрадывался и говорил, что пришло время двигаться дальше, но сначала я отталкивал его. Он продолжал расти, так что вначале это было запутанно, но постепенно эта мысль только прогрессировала.

Когда решение было принято и всё закончилось, я почувствовал облегчение. Думаю, я смог больше наслаждаться временем, проведённым в машине, потому что у меня больше не было этих размышлений о том, сделаю я это или нет», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

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