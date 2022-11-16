Феттель высказался о прощальной гонке в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель дал комментарий по поводу предстоящей прощальной гонки в Формуле-1, которая состоится в Абу-Даби.

«Очевидно, что это будет очень эмоциональный уикенд, поскольку моя карьера в Гран-при подходит к концу. Я уверен, что эта гонка вызовет множество счастливых воспоминаний за последние 15 лет, и я хочу насладиться своей последней гонкой с командой и со всеми, с кем я познакомился за время моей работы в спорте. Это были фантастические два года с «Астон Мартин», с множеством весёлых моментов и замечательных воспоминаний. Я хочу уйти на высоком уровне, поэтому мы будем бороться изо всех сил и добьёмся отличного результата на трассе, где 12 лет назад я завоевал свой первый титул чемпиона мира», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

Феттель помог фанату сделать предложение руки и сердца: