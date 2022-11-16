В «Ред Булл» не считают, что в 2023 году все болиды будут похожи друг на друга

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган не считает, что в 2023 году ведущие команды будут использовать один концепт внешнего вида болида.
«Правила немного ограничены в том, что машины очень похожи, а наши свободы несколько урезаны в сравнении с предыдущими годами. Но тем не менее я не думаю, что машины будут иметь одинаковый внешний вид. Я не думаю, что мы достигли этой точки. Да, регламент регулирует этот момент больше, чем раньше, но отличия есть, если вы посмотрите на машины «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл». И эти отличия существенные.
Сомневаюсь, что в следующем году все команды будут использовать одно и то же решение. Думаю, различия будут. Они будут меньшими, чем мы могли видеть в начале 10-х годов, но такова эволюция спорта», — приводит слова Пола Монагана RaceFans.
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