В «Ред Булл» не считают, что в 2023 году все болиды будут похожи друг на друга

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган не считает, что в 2023 году ведущие команды будут использовать один концепт внешнего вида болида.



«Правила немного ограничены в том, что машины очень похожи, а наши свободы несколько урезаны в сравнении с предыдущими годами. Но тем не менее я не думаю, что машины будут иметь одинаковый внешний вид. Я не думаю, что мы достигли этой точки. Да, регламент регулирует этот момент больше, чем раньше, но отличия есть, если вы посмотрите на машины «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл». И эти отличия существенные.



Сомневаюсь, что в следующем году все команды будут использовать одно и то же решение. Думаю, различия будут. Они будут меньшими, чем мы могли видеть в начале 10-х годов, но такова эволюция спорта», — приводит слова Пола Монагана RaceFans.