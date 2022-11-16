«Макларен» представил специальную ливрею для Гран-при Абу-Даби. Фото

Команда Формулы-1 «Макларен» представила новую ливрею, которая будет использоваться на её машинах во время Гран-при Абу-Даби.

Фото: «Макларен»

Спцеиальная ливрея машин команды была разработана ливанской художницей Анной Тэнглс. На переднем крыле и боковых понтонах новой ливреи расположены специальные узоры, которые, по словам художницы, вдохновлены гоночными трассами.



«Как фанат Формулы-1 на протяжении всей жизни я никогда не верила, что мои работы однажды будут представлены на Гран-при. Я посвящаю своё свободное время обучению и поддержке других художников, особенно женщин Ближнего Востока, творческих людей. Это большая привилегия быть частью сообщества, которое поддерживает те же амбиции по расширению прав и возможностей художников из малопредставленных конфессий», — приводит слова Тэнглс пресс-служба «Макларена».