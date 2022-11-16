В «Феррари» рассказали о задачах Шварцмана в первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Риккардо Адами, гоночный инженер Карлоса Сайнса, рассказал о задаче Роберта Шварцмана в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, в которой он заменит испанского гонщика.
«Трасса подверглась радикальным изменениям в прошлом году, она стала быстрее, и на ней стало больше возможностей для обгона. Сейчас она стала сложнее с точки зрения понимания поведения шин и выбора прижимной силы. Будет интересно посмотреть на выступление Роберта Шварцмана в первой тренировке, потому что всегда приятно видеть энтузиазм и подход молодого гонщика к Формуле-1. Мы дадим ему наилучшую возможность протестировать несколько важных вещей, которые будут полезны Шарлю и Карлосу в оставшейся части уикенда и будут не менее полезны для развития машины в следующем году», — приводит слова Риккардо Адами пресс-служба команды.
- 16 ноября 2022
-
19:58
-
19:00
-
18:49
-
18:22
-
18:14
-
17:27
-
17:05
-
16:35
-
16:23
-
16:21
-
15:59
-
15:20
-
15:08
-
14:46
-
14:22
-
13:45
-
13:31
-
13:04
-
12:32
-
12:06
-
11:57
-
11:52
-
10:52
-
10:23
-
10:03
-
09:50
-
00:35
- 15 ноября 2022
-
23:47
-
23:00
-
22:25
-
21:33
-
20:34
-
19:42
-
18:55
-
17:56