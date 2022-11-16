В «Феррари» рассказали о задачах Шварцмана в первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Риккардо Адами, гоночный инженер Карлоса Сайнса, рассказал о задаче Роберта Шварцмана в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, в которой он заменит испанского гонщика.



«Трасса подверглась радикальным изменениям в прошлом году, она стала быстрее, и на ней стало больше возможностей для обгона. Сейчас она стала сложнее с точки зрения понимания поведения шин и выбора прижимной силы. Будет интересно посмотреть на выступление Роберта Шварцмана в первой тренировке, потому что всегда приятно видеть энтузиазм и подход молодого гонщика к Формуле-1. Мы дадим ему наилучшую возможность протестировать несколько важных вещей, которые будут полезны Шарлю и Карлосу в оставшейся части уикенда и будут не менее полезны для развития машины в следующем году», — приводит слова Риккардо Адами пресс-служба команды.