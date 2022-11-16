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В «Феррари» рассказали о задачах Шварцмана в первой тренировке Гран-при Абу-Даби

В «Феррари» рассказали о задачах Шварцмана в первой тренировке Гран-при Абу-Даби
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Риккардо Адами, гоночный инженер Карлоса Сайнса, рассказал о задаче Роберта Шварцмана в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, в которой он заменит испанского гонщика.

«Трасса подверглась радикальным изменениям в прошлом году, она стала быстрее, и на ней стало больше возможностей для обгона. Сейчас она стала сложнее с точки зрения понимания поведения шин и выбора прижимной силы. Будет интересно посмотреть на выступление Роберта Шварцмана в первой тренировке, потому что всегда приятно видеть энтузиазм и подход молодого гонщика к Формуле-1. Мы дадим ему наилучшую возможность протестировать несколько важных вещей, которые будут полезны Шарлю и Карлосу в оставшейся части уикенда и будут не менее полезны для развития машины в следующем году», — приводит слова Риккардо Адами пресс-служба команды.

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