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В «Феррари» высказались о последней гонке в карьере Себастьяна Феттеля

В «Феррари» высказались о последней гонке в карьере Себастьяна Феттеля
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Риккардо Адами, гоночный инженер Карлоса Сайнса, поделился мыслями о карьере Себастьяна Феттеля, для которого предстоящий Гран-при Абу-Даби станет последней гонкой в карьере.

«С Себастьяном связано огромное количество прекрасных воспоминаний как на трассе, так и за её пределами. Трудно назвать несколько. Я определённо помню его первую эпическую победу в Монце в 2008 году на машине с двигателем «Феррари». Его первую неожиданную победу за рулём «Феррари» в Малайзии в 2015 году уже во второй гонке в команде. Множество побед и подиумов в 2017 и 2018 годах, когда на более медленной машине мы могли бросить вызов доминирующей команде, «Мерседесу», в борьбе за титул до самого конца сезона.

Себ принёс в команду много нового с точки зрения методологии, внимания к деталям. Мы приложили много усилий для разработки симулятора, и теперь это гораздо лучший инструмент, чем был раньше», — приводит слова Адами пресс-служба команды.

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