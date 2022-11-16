Риккардо: будет здорово станцевать последний танец за рулём «Макларена»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби, который станет для австралийца последним в составе британского коллектива.
«Меня ждёт моя последняя гонка в цветах папайи. Я с нетерпением жду начала этапа и постараюсь максимально выложиться в этот последний уикенд сезона. Думаю, нас ждут интересные сражения на трассе, ведь у новых машин гораздо больший потенциал для обгонов. Будет здорово станцевать последний танец за рулём «Макларена». Я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон, показав как можно более высокий результат», — приводит слова Даниэля Риккардо пресс-служба британской команды.
Напомним, Риккардо не мог найти места на следующий сезон, однако сам австралиец рассчитывает вернуться в Формулу-1 в 2024 году.
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