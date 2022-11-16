Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо: будет здорово станцевать последний танец за рулём «Макларена»

Риккардо: будет здорово станцевать последний танец за рулём «Макларена»
Комментарии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби, который станет для австралийца последним в составе британского коллектива.

«Меня ждёт моя последняя гонка в цветах папайи. Я с нетерпением жду начала этапа и постараюсь максимально выложиться в этот последний уикенд сезона. Думаю, нас ждут интересные сражения на трассе, ведь у новых машин гораздо больший потенциал для обгонов. Будет здорово станцевать последний танец за рулём «Макларена». Я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон, показав как можно более высокий результат», — приводит слова Даниэля Риккардо пресс-служба британской команды.

Напомним, Риккардо не мог найти места на следующий сезон, однако сам австралиец рассчитывает вернуться в Формулу-1 в 2024 году.

Новость по теме
AMuS: Риккардо в новом сезоне станет резервистом «Ред Булл» и послом австрийского бренда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022