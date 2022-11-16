Зайдль высказался о последней гонке Риккардо в составе «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби.



«Мы с нетерпением ждём этап в Абу-Даби. Это был долгий год, все усердно работали, и впереди нас ждёт последняя гонка сезона. В конце уикенда команда попрощается с Даниэлем, но до вечера воскресенья мы продолжим сражаться вместе. Интересно, что покажут новые машины на изменённой трассе. Надеюсь, что обгонов станет больше. Кроме того, в этот уикенд нас ждёт новая ливрея, это отличный способ отметить окончание сезона.



Мы отстаём от четвёртого места в Кубке конструкторов больше, чем надеялись, но в этом сезоне мы уже видели, что возможно всё что угодно, так что команда продолжит бороться до последнего в эти заключительные дни сезона», — приводит слова Зайдля пресс-служба команды.

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