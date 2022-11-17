«Хаас» объявил о расставании с Миком Шумахером после сезона-2022

Американская команда Формулы-1 «Хаас» выпустила пресс-релиз, в котором объявила о расставании с немецким пилотом Миком Шумахером по окончании нынешнего сезона. Стороны не будут заключать новый контракт.



Мик Шумахер выступал за «Хаас» с 2021 года. В прошлом сезоне немец являлся напарником Никиты Мазепина, в нынешнем — Кевина Магнуссена. В 2022 году Шумахер набрал свои первые очки в Формуле-1: он попал в топ-10 на этапах в Австрии и Великобритании. С 16 очками Мик сейчас занимает 16-е место в личном зачёте.



«Я бы хотел поблагодарить Мика Шумахера за его вклад в работу команды в последние два года. Уровень выступлений Мика в молодёжных сериях был хорошо известен, и он продолжил расти и развиваться как пилот за время своей работы с „Хаасом“. Кульминацией этого стали его первые успехи по попаданию в очки ранее в этом сезоне. И пусть мы решили пойти в разных направлениях, но вся команда желает Мику удачи в его следующих шагах в карьере и за её пределами», — заявил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.