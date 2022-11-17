«Хаас» объявил о подписании контракта с Нико Хюлькенбергом

Американская команда Формулы-1 официально подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. 35-летний немец станет новым напарником датчанина Кевина Магнуссена, сменив в составе «Хааса» своего соотечественника Мика Шумахера.



Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе «Уильямса». После года вынужденного перерыва Хюлькенберг выступал за «Форс Индия» в 2011–2012 годах и с 2014 по 2016 годы — с перерывом на один сезон в составе «Заубера». В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом «Рено», после чего провёл три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», за это время выйдя на старт пяти Гран-при. За свою карьеру в Формуле-1 Хюлькенберг ни разу не поднялся на подиум.