В «Хаасе» высказались о заключении контракта с Нико Хюлькенбергом

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал заключение контракта на сезон-2023 с Нико Хюлькенбергом.



«Очень рад приветствовать Нико Хюлькегберга в роли боевого пилота Формулы-1. Опыт и знания, которые Нико приносит нашей команде, очевидны: у него почти 200 стартов в Формуле-1. У него репутация отличного гонщика в квалификациях и солидного, надёжного пилота в гонках. Эти качества, если совместить их с опытом Кевина Магнуссена, дают нам убедительный и опытный состав гонщиков — мы верим, что он позволит продвинуть команду вверх по стартовой решётке. Очевидно, такова наша цель, и эта амбиция побудила Нико вернуться в Формулу-1. Он разделяет наши взгляды и может стать ключевым игроком вместе с остальной частью команды в развитии базы, которую мы заложили в этом году возвращением в сражение за очки», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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