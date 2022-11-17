Известны составы всех команд Формулы-1 на сезон 2023 года

Сегодня утром американская команда Формулы-1 «Хаас» официально подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Таким образом, стали известны составы всех 10 команд на следующий чемпионат.
Состав команд Формулы-1 на сезон-2023
«Ред Булл» — Макс Ферстаппен, Серхио Перес.
«Феррари» — Шарль Леклер, Карлос Сайнс.
«Мерседес» — Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл.
«Альпин» — Эстебан Окон, Пьер Гасли.
«Макларен» — Ландо Норрис, Оскар Пиастри.
«Альфа Ромео» — Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу.
«Астон Мартин» — Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл.
«Хаас» — Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг.
«Альфа Таури» — Юки Цунода, Ник де Врис.
«Уильямс» — Алекс Албон, Логан Сарджент (контракт может быть отменён, если гонщик не наберёт нужного числа баллов для получения суперлицензии).
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