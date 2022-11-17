Известны составы всех команд Формулы-1 на сезон 2023 года

Сегодня утром американская команда Формулы-1 «Хаас» официально подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Таким образом, стали известны составы всех 10 команд на следующий чемпионат.

Состав команд Формулы-1 на сезон-2023

«Ред Булл» — Макс Ферстаппен, Серхио Перес.

«Феррари» — Шарль Леклер, Карлос Сайнс.

«Мерседес» — Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл.

«Альпин» — Эстебан Окон, Пьер Гасли.

«Макларен» — Ландо Норрис, Оскар Пиастри.

«Альфа Ромео» — Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу.

«Астон Мартин» — Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл.

«Хаас» — Кевин Магнуссен, Нико Хюлькенберг.

«Альфа Таури» — Юки Цунода, Ник де Врис.

«Уильямс» — Алекс Албон, Логан Сарджент (контракт может быть отменён, если гонщик не наберёт нужного числа баллов для получения суперлицензии).