Марк Зурер: Шумахер мог бы стать чемпионом мира, как Баттон

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер считает, что немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер мог бы стать чемпионом мира при определённых условиях.



«Мик Шумахер — не гонщик высокого полёта, но это вполне хороший пилот. А просто хорошие пилоты тоже могут становиться чемпионами мира, как Дженсон Баттон в 2009 году. Как только Мик окажется в правильной машине, то всё может заработать. Так было в Формуле-2, Формуле-3. В этом случае он может себя показать. Но сейчас всё запутанно. Германии нужен гонщик в Формуле-1, и ей нужно имя, а у Мика есть и то и другое», — приводит слова Зурера Motorsport Total.



Мик Шумахер выступал в «Хаасе» в 2021 и 2022 годах. С начала нового сезона его в составе американской команды заменит Нико Хюлькенберг, о чём уже было объявлено официально.