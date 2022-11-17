Зурер: Шумахер должен остаться в Формуле-1 любой ценой или стать резервным пилотом

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что Мик Щумахер должен сделать всё, чтобы задержаться в гоночной серии хотя бы в качестве резервного пилота одной из команд.



«Мик должен остаться в Формуле-1 любой ценой либо стать резервным гонщиком, участвовать в тестах. Например, в «Мерседесе» он мог бы работать с симулятором и, возможно, время от времени участвовать в тренировках. Молодой гонщик должен пилотировать. Он не может себе позволить делать перерывы, как Хюлькенберг или Алонсо. Важно получить хотя бы роль тест-пилота.



Полный уход из Формулы-1 на год может быть опасен для карьеры Мика. Он может участвовать в каких-то гонках вроде Формулы Е параллельно, но при этом одной ногой оставаться в Формуле-1», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.