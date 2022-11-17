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«Хаас» рассматривал Албона в качестве замены Мику Шумахеру

«Хаас» рассматривал Албона в качестве замены Мику Шумахеру
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» рассматривала пилота «Уильямса» Алекса Албона в качестве замены Мику Шумахеру на следующий сезон, сообщает журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто.

По информации источника, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер был заинтересован в приглашении Алекса Албона, но гонщик остался в «Уильямсе», с которым в августе подписал новый многолетний контракт.

«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.

Шумахер, в свою очередь, как минимум, на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».

Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1? Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1?
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