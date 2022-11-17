«Хаас» рассматривал Албона в качестве замены Мику Шумахеру

Американская команда Формулы-1 «Хаас» рассматривала пилота «Уильямса» Алекса Албона в качестве замены Мику Шумахеру на следующий сезон, сообщает журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто.



По информации источника, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер был заинтересован в приглашении Алекса Албона, но гонщик остался в «Уильямсе», с которым в августе подписал новый многолетний контракт.



«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.



Шумахер, в свою очередь, как минимум, на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».