«Хаас» рассматривал Албона в качестве замены Мику Шумахеру
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» рассматривала пилота «Уильямса» Алекса Албона в качестве замены Мику Шумахеру на следующий сезон, сообщает журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто.
По информации источника, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер был заинтересован в приглашении Алекса Албона, но гонщик остался в «Уильямсе», с которым в августе подписал новый многолетний контракт.
«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.
Шумахер, в свою очередь, как минимум, на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».
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