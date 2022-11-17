Источник: Леклер не разговаривает с Бинотто на протяжении нескольких месяцев

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не разговаривает с руководителем итальянской команды Маттиа Бинотто уже на протяжении нескольких месяцев, сообщает L’Equipe.



«Бинотто пытался положить конец культуре обвинения друг друга в «Феррари», но в итоге это сработало против команды. Никто не берёт на себя ответственность, если что-то идёт не так. Более того, отношения между Шарлем Леклером и Маттиа Бинотто ужасны. Выяснилось, что Леклер не разговаривает с руководителем команды с Сильверстоуна. Пилот всё ещё зол на стратегическую ошибку команды», — сообщается в колонке французского издания.



Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто может быть уволен по окончании нынешнего сезона. Его место руководителя может занять Фредерик Вассёр, который сейчас работает в «Альфа Ромео» на аналогичной должности.

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