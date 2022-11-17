Штайнер: даже поул в Бразилии не спас бы Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сказал, что даже поул-позиция на прошедшем на прошлой неделе Гран-при Бразилии не помогла бы Мику Шумахеру сохранить место в команде на 2023 год.

«Поул в Бразилии не спас бы Шумахера. Потому что нельзя принимать решение на эмоциях от одной гонки или одного квалификационного результата, это было бы неправильно, это могло бы быть неправильно в обе стороны», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Напомним, сегодня «Хаас» объявил о подписании контракта с Нико Хюлькенбергом. Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе «Уильямса». После года вынужденного перерыва он выступал за «Форс Индия» в 2011–2012 годах и с 2014 по 2016 год — с перерывом на один сезон в составе «Заубера». В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом «Рено», после чего провёл три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», за это время выйдя на старт пяти Гран-при. За свою карьеру в Формуле-1 Хюлькенберг ни разу не поднялся на подиум.