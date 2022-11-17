«Нельзя так обращаться с сотрудниками». Ральф Шумахер высказался об уходе Мика из «Хааса»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал решение «Хааса» расстаться с его племянником Миком Шумахером по окончании нынешнего сезона.



«Конечно, это разочарование для такого молодого гонщика. Тот факт, что они долго принимали решение, даёт понять, что всё было не так просто. Молодым пилотом нужно два или три года. Мы видим, как Цунода, сидя в якобы лучшей машине, тоже испытывает трудности.



Нельзя так обращаться с сотрудниками. Нужно продвигать молодых, время от время поощрять их. Первый год был трудным, но с Магнуссеном Мик многому научился, и это важно для гонщика в его возрасте. Лучше идти разными путями, на общем пути пилот должен быть в команде, которая его поддерживает.



Мик не уйдёт навсегда. Заявление Тото Вольфа показывает, как надо обращаться с гонщиками и ценить их», — приводит слова Шумахера немецкий Sky Sport.