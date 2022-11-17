«Макс — командный игрок». «Ред Булл» выпустил заявление о скандале на Гран-при Бразилии

Команда «Ред Булл» выпустила официальное заявление по поводу событий в конце гонки Гран-при Бразилии, когда Макс Ферстаппен ответил отказом на просьбу пропустить вперёд Серхио Переса. Обгон напарника дал бы мексиканцу дополнительные два очка, что важно для его борьбы за звание вице-чемпиона.



«Мы как команда допустили некоторые ошибки в Бразилии. Мы заранее не предусмотрели ситуацию, которая произошла на последнем круге, и перед гонкой не согласовали стратегию для подобного сценария. К сожалению, Макс был проинформирован только в последнем повороте о просьбе отдать позицию — без всей необходимой информации, которая связана с этим. Это поставило Макса, который всегда был открытым и честным командным игроком, в компрометирующее его положение. У него было мало времени отреагировать, а у нас не было такого намерения. Команда принимает доводы Макса, а обсуждение — это частный вопрос, который останется внутри команды. Никаких последующих комментариев не будет.



То, что последовало за этим в социальных сетях, абсолютно неприемлемо. Абьюзивное онлайн-поведение по отношению к Максу, Чеко, команде и членам их семей шокирует и огорчает. К сожалению, наш спорт в последнее время часто сталкивается с таким. Но оскорблениям нет места в гонках или в обществе в целом. В конечном счёте это спорт, мы здесь, чтобы гоняться. Угрозы смертью, письма с ненавистными посланиями, язвительность по отношению к членам семей прискорбны. Мы ценим инклюзивность и хотим, чтобы каждый мог работать и наслаждаться нашим видом спорта, чувствуя себя безопасно. Оскорбления должны прекратиться», — гласит заявление «Ред Булл».