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Леклер ответил на вопрос о будущем Маттиа Бинотто в «Феррари»

Леклер ответил на вопрос о будущем Маттиа Бинотто в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи о возможном уходе руководителя команды Маттиа Бинотто по окончании нынешнего сезона.

«Слухи о «Феррари» ходят всегда, но нам просто нужно сосредоточиться на своей работе. Думаю, люди забывают, откуда мы, но нам нужно просто работать и не обращать внимания на слухи. Что касается производительности, то мы проходили и через взлёты, и через падения. После двух трудных сезонов мы снова хотим бороться за победу, пускай даже в 2023 году. Мы совершенствуемся и продолжим расти дальше», — приводит слова Леклера Express.

Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто может покинуть команду зимой, а его место займёт Фредерик Вассёр. Позже «Феррари» опубликовала сообщение в своих социальных сетях, где опровергла информацию об уходе Бинотто.

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Источник: Леклер не разговаривает с Бинотто на протяжении нескольких месяцев
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