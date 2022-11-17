Фелипе Масса обратился к оставшемуся без места Мику Шумахеру

Вице-чемпион мира 2008 года, бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса обратился к немецкому гонщику Мику Шумахеру. Сегодня было объявлено, что немец не сохранит своё место в составе «Хааса» на сезон-2023. Американцы заключили контракт с соотечественником Шумахера Нико Хюлькенбергом.
«Мик, для начала поздравления с твоей потрясающей карьерой. Оставайся сильным и упорно борись. И ты вернёшься! Поцелуи от меня и всей моей семьи!» — написал Масса в комментариях к сообщению Шумахера в социальных сетях.
Напомним, сегодня «Хаас» объявил о подписании контракта с Нико Хюлькенбергом. Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе «Уильямса». После года вынужденного перерыва он выступал за «Форс Индия» в 2011–2012 годах и с 2014 по 2016 год — с перерывом на один сезон в составе «Заубера». В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом «Рено», после чего провёл три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», за это время выйдя на старт пяти Гран-при. За свою карьеру в Формуле-1 Хюлькенберг ни разу не поднялся на подиум.
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