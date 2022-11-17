Ферстаппен подробно раскрыл свою позицию по поводу ситуации с Пересом в Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу ситуации, возникшей на Гран-при Бразилии с напарником по команде Серхио Пересом.

Напомним, в гонке Гран-при Бразилии Ферстаппен отказался возвращать Пересу позицию перед финишем, сославшись на личные причины. Голландские журналисты сообщили, что дело в аварии Переса в квалификации в Монако, которая якобы была нарочной.

«Дело не в позиции — неважно, первая она или вторая, шестая, седьмая или десятая. Я уже объяснил это в Мексике, и команда поняла и согласилась. Мы поехали в Бразилию, и я просто подумал, что мы будем гоняться, постараемся добиться наилучшего результата.

У нас было небольшое недопонимание в субботу и воскресенье, мне ничего не говорили о возможном обмене позициями или чём-то подобном. Только на последнем круге мне сказали об этом по радио, и я думаю, что они уже должны были понимать, как я отреагирую, опираясь на то, что я сказал за неделю до этого. После той гонки у нас было несколько хороших дискуссий — мы выложили всё на стол, и всё было решено. Оглядываясь назад, мы должны были поговорить об этом раньше, потому что я никогда не был плохим товарищем по команде. Я всегда был очень полезен, и команда это знает. Всегда ставлю команду во главу угла, потому что, в конце концов, это командная работа. Поэтому я думаю, что мы извлекли из этого урок: мы должны быть немного более открытыми и лучше общаться друг с другом», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: