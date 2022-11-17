Ферстаппен: СМИ и люди в паддоке отвратительно отреагировали на ситуацию с Пересом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что реакция некоторых болельщиков и определённых людей в паддоке на произошедший между гонщиками австрийской команды инцидент была неприемлемой.

«После гонки, конечно, я очень плохо выглядел в СМИ. Но у них также не было чёткого понимания ситуации. Сразу так опускать меня — это просто смешно. Потому что они не знают, как я работаю в команде и что команда ценит во мне. Так что всё, что я прочитал, довольно отвратительно. Более того, они начали нападать на мою семью, угрожали моей сестре, моей маме, моей девушке, моему отцу. Для меня это зашло слишком далеко, учитывая, что у них даже не было фактов о том, что на самом деле происходило. И это определённо должно прекратиться. Если у вас есть проблемы со мной, это прекрасно, но не надо нападать на мою семью, потому что это просто неприемлемо.

Мы живём дальше. Очевидно, что у меня прекрасные отношения с Чеко. Но, конечно, я не понимаю, когда люди, имея полную картину, сразу начинают нападать на меня таким образом. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, что происходит, потому что это просто неприемлемое поведение. Так вели себя многие люди и в этом паддоке, если честно — не только фанаты, но и многие другие. То, что они писали обо мне, просто смешно»

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: