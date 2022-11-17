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Перес ответил на обвинения в том, что он специально устроил аварию на Гран-при Монако

Перес ответил на обвинения в том, что он специально устроил аварию на Гран-при Монако
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес ответил на предположения, что в квалификации Гран-при Монако он специально попал в аварию, чтобы остаться впереди Макса Ферстаппена.

«Нет, это не было сделано специально. Каждый допускает ошибки в Монако. У вас есть вся информация, можно всё изучить. Я почти попал в аварию уже в первом повороте. Да, каждый допускает ошибки в Монако, как и в целом в квалификациях. Я просто пытался отыграть время на круге. Можно изучить весь круг. Я просто выкладывался по максимуму, ведь это был последний круг в третьем сегменте. Люди допускают ошибки, когда борются за время на круге.

Я признался Хорнеру и Марко? Это просто спекуляции из прессы. Люди создают слухи, вот и всё. Как я уже сказал, все внутри команды знают, что произошло, и мы хотим сохранить всё внутри команды», — приводит слова Переса Racingnews365.

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