Алонсо посвятил дизайн шлема Феттелю, завершающему карьеру

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо посвятил дизайн шлема, в котором он будет выступать на Гран-при Абу-Даби, четырёхкратному чемпиону мира, гонщику «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю. Для Феттеля предстоящий Гран-при станет последним в карьере.



«Danke, Себ. В последний раз я разделю с тобой трассу. Это будет одновременно эмоциональным и грустным моментом, но я желаю тебе всего наилучшего в твоей следующей главе», — написал Фернандо Алонсо в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Примечательно, что Алонсо в следующем сезоне перейдёт в «Астон Мартин», где заменит именно Феттеля.



Феттель за карьеру одержал 53 победы, завоевал 57 поулов и 122 раза поднимался на подиум, завоевав четыре титула чемпиона мира.



Предстоящий Гран-при Абу-Даби станет для Феттеля 299-м в карьере