Алонсо посвятил дизайн шлема Феттелю, завершающему карьеру

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо посвятил дизайн шлема, в котором он будет выступать на Гран-при Абу-Даби, четырёхкратному чемпиону мира, гонщику «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю. Для Феттеля предстоящий Гран-при станет последним в карьере.
«Danke, Себ. В последний раз я разделю с тобой трассу. Это будет одновременно эмоциональным и грустным моментом, но я желаю тебе всего наилучшего в твоей следующей главе», — написал Фернандо Алонсо в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо
Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо
Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо
Примечательно, что Алонсо в следующем сезоне перейдёт в «Астон Мартин», где заменит именно Феттеля.
Феттель за карьеру одержал 53 победы, завоевал 57 поулов и 122 раза поднимался на подиум, завоевав четыре титула чемпиона мира.
Предстоящий Гран-при Абу-Даби станет для Феттеля 299-м в карьере
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