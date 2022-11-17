Феттель: иногда руководство «Хааса» трудно понять
Поделиться
Пилот «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель отреагировал на решение команды «Хаас» не продлевать контракт с его соотечественником и другом Миком Шумахером.
«Очевидно, что это обидная для него ситуация. Я считаю, что руководство «Хааса» иногда… я не хочу об этом говорить, однако иногда их трудно понять», — сказал Себастьян Феттель в эфире Sky Germany.
«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.
Шумахер, в свою очередь, как минимум на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
19:58
-
19:51
-
18:57
-
18:49
-
17:52
-
17:37
-
17:31
-
17:05
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:35
-
15:32
-
14:54
-
14:42
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:08
-
12:40
-
12:19
-
12:08
-
11:48
-
11:43
-
11:09
-
10:40
-
10:26
-
10:19
-
09:59
-
09:41
-
08:51
-
08:46
Партнерский контент