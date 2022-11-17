Феттель: иногда руководство «Хааса» трудно понять

Пилот «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель отреагировал на решение команды «Хаас» не продлевать контракт с его соотечественником и другом Миком Шумахером.



«Очевидно, что это обидная для него ситуация. Я считаю, что руководство «Хааса» иногда… я не хочу об этом говорить, однако иногда их трудно понять», — сказал Себастьян Феттель в эфире Sky Germany.



«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.



Шумахер, в свою очередь, как минимум на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».