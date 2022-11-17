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Феттель: иногда руководство «Хааса» трудно понять

Феттель: иногда руководство «Хааса» трудно понять
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Пилот «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель отреагировал на решение команды «Хаас» не продлевать контракт с его соотечественником и другом Миком Шумахером.

«Очевидно, что это обидная для него ситуация. Я считаю, что руководство «Хааса» иногда… я не хочу об этом говорить, однако иногда их трудно понять», — сказал Себастьян Феттель в эфире Sky Germany.

«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.

Шумахер, в свою очередь, как минимум на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».

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