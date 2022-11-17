Сайнс: за аварии, из-за которых появляются красные флаги, должны быть штрафы

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что Формула-1 должна ввести правило, касаемо красных флагов в квалификациях на фоне слухов о том, что Серхио Перес намеренно разбил машину в квалификации Гран-при Монако.



«Я не хочу комментировать, была ли та авария намеренной, но сейчас все пилоты ждут появления правила о том, что если чьи-то действия привели к появлению жёлтых или красных флагов, к гонщику должны быть применены действия, поскольку он испортил попытку другим. За такое нужно штрафовать. Если этого не делать, то так начнут действовать многие. За последние несколько лет я видел гораздо больше экспериментов с этим, чем можно было заметить в прессе. Когда мы анализируем такие инциденты. то сразу понимаем, были ли они намеренными. Мы не дураки. Я не хотел бы комментировать что-то конкретное, это в прошлом, но если бы был запрет на такие действия, то никому бы и в голову не пришло совершать подобное.



Таких инцидентов было достаточно, чтобы подумать о введении специальных правил. Мы несколько раз обсуждали вопрос, но не пришли к каким-либо выводам. Думаю, в следующем году такое правило должно появиться», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.