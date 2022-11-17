Ферстаппен рассказал о самой запоминающейся истории, связанной с Феттелем

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о самой запоминающейся истории, связанной с Себастьяном Феттелем.
«У меня есть одна история, которую я не смогу забыть до конца жизни. Это был прошлый год, Гран-при Великобритании. Я возвращаюсь из больницы в моторхоум, и там, когда я вышел из машины, меня ждал Себастьян. Просто ради того, чтобы спросить, как я. Что сказать, это показывает, какой Себастьян на самом деле. Он невероятно приятный и заботливый человек», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.
Напомним, Себастьян Феттель объявил, что покинет Формулу-1 по окончании сезона 2022 года.
За одну гонку до окончания сезона Себастьян Феттель с 36 очками располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов. «Астон Мартин» уступает пять очков «Альфа Ромео» в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов.
- 17 ноября 2022
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