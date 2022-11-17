Магнуссен рассказал, как его забыли на трассе после аварии с Риккардо

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал подробности того, как он возвращался в боксы команды после схода на Гран-при Бразилии. Магнуссену не хватило места в медицинской машине, из-за чего он всю гонку ждал на обочине.



«Это было какое-то сумасшествие. Я не знаю, что произошло, но это был самый опасный поступок, который я совершил за уикенд. По какой-то причине меня не забрали в боксы. Риккардо выбил меня из гонки, а затем запрыгнул в машину безопасности и уехал в боксы. В итоге я остался на обочине на всю гонку. Это нормально, я пережил это.



Я пытался поговорить с маршалами, но они не говорили ни слова по-английски. После гонки я ждал, что меня кто-нибудь заберёт, или что-то в этом духе. Но маршалы начали расходиться. И тогда я понял, что нужно что-то делать.



Я оказался у забора, который не мог нормально обойти. Конечно, я мог пройти всю трассу и дойти до стартовой прямой, но там была толпа болельщиков. После этого кто-то из маршалов понял, что у меня проблемы и они смогли помочь мне перебраться через ограждение. Маршалы хорошо позаботились обо мне. когда я оказался в толпе болельщиков, но я искренне рад, что я — не Льюис Хэмилтон, а это был не Зандворт», — приводит слова Магнуссена Motorsport.