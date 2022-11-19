В ФИА ответили на обвинения в предвзятом отношении к «Мерседесу»

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем ответил на обвинения в предвзятом отношении к «Мерседесу».
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал утечку о нарушении финансового регламента «странной», учитывая, что в ФИА работает бывший юрист «Мерседеса» Шайла-Энн Рао.
«Её должность — временный генеральный секретарь, а что значит временный? Шайла-Энн очень меня поддерживала, она уже демонстрировала свой интеллект, помогая мне принимать решения. Её часто обвиняют в том, что она отстаивает интересы «Мерседеса», но когда мы приняли решение о штрафе «Ред Булл», то Рао сказала, что это жестоко с моей стороны. Её обвиняют в том, что она помогает «Мерседесу», а она говорит, что я жесток к «Ред Булл».
Что касается утечек, то в этом ничего необычного, это распространённая проблема. Во время утечки о нарушении финансового регламента мы проводили заседание комиссии в Австрии, и пока мы обсуждали, это уже было в новостях. Иногда это расстраивает», — приводит слова бен Сулайема Motorsport.
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