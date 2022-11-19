Феттель: хотел бы сказать, что ухожу навсегда, но если честно — не знаю

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о том, что в будущем может вернуться в Формулу-1.



«Я бы хотел сказать, что ухожу навсегда, но если честно — не знаю. Все вокруг говорят, что через три месяца я захочу вернуться. И, возможно, спустя пару лет я вернусь в качестве гонщика, а может, просто в команду. Но сейчас я хочу радоваться жизни со своей семьёй. Время покажет. Повлиял ли кто-то на моё решение? Это нелепо. Решение было только моим, мы обсуждали это с Лоуренсом Строллом, никто на меня не влиял», — приводит слова Феттеля L’Equipe.



Гран-при Абу-Даби, который проходит в эти выходные, станет последним в карьере Себастьяна Феттеля. Он покидает профессиональный спорт, а его место в «Астон Мартин» в следующем сезоне займёт Фернандо Алонсо.