Вольф заявил, что не хотел бы расследования инцидента с Пересом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал возможное расследование ситуации с мексиканским пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом за инцидент в квалификации Гран-при Монако.
«У нас нет никаких данных, в Монако всегда плохо с GPS. Я давно знаю Серхио Переса, стал бы пилот врезаться в стену и рисковать коробкой передач? То, как это произошло, могло отправить его в конец стартовой решётки. На мой взгляд, если вы хотите аккуратно припарковать машину, то делаете это по-другому. У нас уже было достаточно пиар-кризисов вокруг «Ред Булл» за последние пару недель, я думаю, нам не нужен ещё один.
Идея с аннулированием самого быстрого круга пилота, если его действия привели к красным или жёлтым флагам, мне нравится. Это есть в Формуле-Е, если не ошибаюсь. Мы могли бы это реализовать», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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