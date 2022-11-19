В «Альпин» пригрозили Алонсо и Окону увольнением после их аварии в спринте ГП Бразилии

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси признался, что пригрозил увольнением Фернандо Алонсо и Эстебану Окону после их столкновения в спринте Гран-при Бразилии.
«После спринта в Бразилии я напомнил своим гонщикам об их контрактах и том факте, что у меня есть много пилотов, которые хотят выступать вместо них. Так что было бы обидно закончить сезон с другой парой пилотов, как бы дорого мне это ни стоило. Они взяли ответственность за случившееся на себя и в воскресенье превосходно справились с работой.
Думаю, такие ситуации бывают в любой команде. Такая заряженность на борьбу и делает пилотов чемпионами, но иногда ситуация выходит из-под контроля. Моя же работа заключается в том, чтобы вернуть эту ситуацию в правильное русло», — приводит слова Лорана Росси GPFans.
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