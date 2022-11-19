Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф: «Мерседес» позаботится о Мике Шумахере, если потребуется

Тото Вольф: «Мерседес» позаботится о Мике Шумахере, если потребуется
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективе перехода Мика Шумахера в команду на роль третьего пилота.

«Мик всегда был близко к нам благодаря Михаэлю и всей семье Шумахеров. Ральф долгое время выступал за нас в DTM, его сын выступает за нас в GT. Мик — интеллигентный, воспитанный молодой человек. Он был очень успешен в младших сериях. Мы считаем, что можем позаботиться о нём, если этого потребует ситуация.

Сейчас мы ещё не готовы подписать контракт с Миком. Мы даже не обсудили какие-либо условия. Я говорю это открыто, потому что считаю, что он подходит нам, и если он и его менеджер Сабина Кем хочет, то мы посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.

Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1? Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022