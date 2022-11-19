Тото Вольф: «Мерседес» позаботится о Мике Шумахере, если потребуется

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективе перехода Мика Шумахера в команду на роль третьего пилота.



«Мик всегда был близко к нам благодаря Михаэлю и всей семье Шумахеров. Ральф долгое время выступал за нас в DTM, его сын выступает за нас в GT. Мик — интеллигентный, воспитанный молодой человек. Он был очень успешен в младших сериях. Мы считаем, что можем позаботиться о нём, если этого потребует ситуация.



Сейчас мы ещё не готовы подписать контракт с Миком. Мы даже не обсудили какие-либо условия. Я говорю это открыто, потому что считаю, что он подходит нам, и если он и его менеджер Сабина Кем хочет, то мы посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.