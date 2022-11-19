Феттель подвёл итоги последней квалификации в карьере в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он показал девятый результат.
«Машина постепенно будто оживала. Я комфортно чувствовал себя в машине в концовке первой сессии и во второй. В финале квалификации я использовал дополнительный комплект шин, но в целом я считаю, что это была отличная квалификация для нас и мы смогли добиться приличного результата.
Перед квалификацией я был очень эмоционален, но завтра нас ждёт ещё более насыщенный эмоциями день. У нас есть цель, мы хотим опередить «Альфа Ромео» и набрать как можно больше очков, чтобы подняться на шестое место в Кубке конструкторов», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.
Напомним, для Феттеля этот этап станет последним в карьере в Формуле-1.
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