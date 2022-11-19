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«Ред Булл» впервые с 2018 года в полном составе занял первый ряд стартовой решётки

«Ред Булл» впервые с 2018 года в полном составе занял первый ряд стартовой решётки
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Команда Формулы-1 «Ред Булл», одержав уверенную победу в квалификации Гран-при Абу-Даби в полном составе, заняла первый ряд стартовой решётки — Макс Ферстаппен будет стартовать первым, а Серхио Перес — вторым.

Австрийский коллектив смог занять в полном составе первый ряд стартового поля впервые за четыре года — в последний раз такое произошло на Гран-при Мексики 2018 года, где поул-позицию завоевал Даниэль Риккардо, а вторым по итогам квалификации стал Макс Ферстаппен.

Всего же для команды этот первый ряд стал 25-м в истории коллектива.

Что до поулов, то для «Ред Булл» победная квалификация Макса Ферстаппена стала 81-й в истории команды, по этому показателю «Ред Булл» занимает шестую позицию в истории, уступая «Феррари» (242 поула), «Макларену» (156), «Мерседесу» (136), «Уильямсу» (128) и «Лотусу» (107).

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