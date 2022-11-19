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Расселл: «Ред Булл» в гонке будет вне досягаемости

Расселл: «Ред Булл» в гонке будет вне досягаемости
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на шестой позиции.

«Мы надеялись на лучшее выступление в квалификации, но в гонке мы должны быть в более сильной позиции, поскольку наш темп на длинных сериях выглядел конкурентоспособнее, чем то, что мы видели до сих пор. Позиция на стартовой решётке кажется заслуженной, если посмотреть на нынешнюю скорость машины на таких трассах, как в Абу-Даби, но после хорошего результата в Бразилии мы надеялись на большее. Так что нам бы хотелось быть немного ближе к лидеру, но в гонке мы должны быть в лучшем положении. Завтра будет очень интересно, поскольку есть много вариантов стратегии. Я ожидаю, что «Ред Булл» будет вне досягаемости, но надеюсь, что мы сможем догнать «Феррари». Посмотрим, что принесёт завтрашний день. Мы собираемся сражаться от самого старта и до финиша», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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