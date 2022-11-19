Ферстаппен сравнялся с Валттери Боттасом и Деймоном Хиллом по количеству поулов за карьеру

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен сравнялся с гонщиком «Альфа Ромео» Валттери Боттасом и чемпионом мира 1996 года Деймоном Хиллом по количеству поулов за карьеру. После победы в квалификации Гран-при Абу-Дабии на счету Ферстаппена стало 20 поулов. Столько же на счету Боттаса и Хилла.



Следующими на очереди у Ферстаппена являются действующий пилот «Альпин» и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, на счету которого 22 поула за карьеру. В следующем сезоне Алонсо будет выступать в составе «Астон Мартин».



Рекордсменом по этому показателю является Льюис Хэмилтон — на счету семикратного чемпиона мира 103 старта с первой позиции в карьере.



Примечательно, что этот поул Макса Ферстаппена стал 81-м в истории команды «Ред Булл».