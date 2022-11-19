Гасли подвёл итоги последней квалификации в составе «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он показал лишь 17-й результат.



«Из-за трудностей с поиском настроек машины я на протяжении почти всего уикенда был позади. Сегодня мы смогли сделать небольшой шаг вперёд, но этого оказалось недостаточно. Машина попросту продолжала скользить в медленных поворотах. Во время квалификации трафик был таким, что напоминал Лондон в час пик. Но от этого страдали все пилоты. Впереди нас ждёт длинная и сложная гонка, но всегда есть возможности отыграться.



Завтра меня ждёт последняя гонка в составе «Альфа Таури», это эмоциональный момент для нас всех. Я выступал здесь последние пять лет, так что эти воспоминания останутся со мной навсегда», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.