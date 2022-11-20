Латифи: не на такой позиции мне хотелось оказаться по итогам последней квалификации в Ф-1
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Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на последней позиции.
«Я достаточно доволен последней попыткой в квалификации. Это был не идеальный, но вполне себе чистый круг. Сегодня у нас не было никакой скорости. Я уверен, что выжал из шин максимум. Не на такой позиции мне хотелось оказаться по итогам последней квалификации в Формуле-1, но я удовлетворён. Сложнее всего было выбрать верное расположение на трассе во время выезда из боксов. Завтра будут сложности, но впереди меня ждёт последняя гонка в чемпионате, так что я постараюсь получить от неё удовольствие», — приводит слова Николаса Латифи официальный сайт команды.
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