Марко: рады, что восстановили порядок после фиаско в Бразилии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал успешную для австрийской команды квалификацию на Гран-при Абу-Даби, который проходит в эти выходные.



«Мы рады, что восстановили прежний порядок после фиаско в Бразилии. Первое и второе место! К тому же у Макса по ходу квалификации дважды отключалась приборная панель, но ему это не помешало удачно выступить. В одной из попыток случилась проблема с антикрылом, но в итоге Ферстаппен добыл результат в тот момент, когда это было необходимо.



Ещё больше меня радует то, какого темпа мы добились на дистанции. В практике мы были очевидно сильнее «Феррари» в плане работы с шинами. Надеюсь, перенесём это на гонку. Тогда у нас получится приблизиться к нашим целям – это рекорд по количеству побед в сезоне и первые два места в чемпионате», — приводит слова Марко Racingnews365.

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