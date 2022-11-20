Леклер: если будет возможность, то попытаюсь обогнать Переса на первых метрах гонки
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился итогами квалификации Гран-при Абу-Даби и выразил надежду, что у него получится обогнать Серхио Переса на старте гонки.
«К сожалению, по ходу квалификации я оказался на трассе в одиночестве и рядом не было никого, чтобы воспользоваться слип-стримом. Так что одному было тяжело, но это наш осознанный выбор. Вероятно, этот выбор стоил нам позиции, учитывая отставание от Переса. Но в целом не так важно, стартовать вторым или третьим. Если будет возможность, я попытаюсь обогнать Переса на первых метрах гонки, если нет — буду ждать возможности», — приводит слова Леклера Formula Passion.
Шарль Леклер и Серхио Перес борются за второе место в общем зачёте пилотов. Сейчас у обоих гонщиков по 290 очков.
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