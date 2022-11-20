Хэмилтон пожаловался на возвращение эффекта дельфинирования
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался разочарован неудачным выступлением команды в квалификации Гран-при Абу-Даби.
На предыдущем этапе пилоты «Мерседеса» сделали дубль, а в квалификации Хэмилтон и Джордж Расселл показали пятый и шестой результаты соответственно.
«Конечно, скорость зависит и от трассы. По ходу уикенда не было ощущения, что отстаём на восемь десятых, так что я был удивлён результатом. Я отдал все силы, но на прямых мы уступали шесть десятых. К тому же вернулся эффект дельфинирования, и это тоже влияло на время. Мы в целом медленнее на прямых. Что касается проблем с тормозами, то они есть весь сезон. На торможении болид ведёт в разных направлениях», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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